Nicht ganz dicht? Konny steigt auf's DachJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 7: Nicht ganz dicht? Konny steigt auf's Dach
87 Min.Folge vom 02.10.2022Ab 12
Es gibt nur wenige Dinge, für die sich Konny vom Poolbau abhalten lässt, aber er ist als Standesbeamter gefragt. Und das ist keine Sache, die Deutschlands berühmtester Auswanderer auf die leichte Schulter nimmt. Schließlich soll es für Manus Ukulele-Lehrer Patrick und seine Nina der schönste Tag des Lebens werden. Doch ausgerechnet jetzt ist das Dach auf Konny Island undicht. Natürlich macht der Handwerkerkönig die Reparatur selbst. Wird Konny rechtzeitig mit allem fertig?
Genre:Reality, Reise
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins