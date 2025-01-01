Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Reimanns

Die Reimanns packen es an!

Kabel EinsStaffel 1Folge 2
Die Reimanns packen es an!

Die Reimanns packen es an!Jetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Reimanns

Folge 2: Die Reimanns packen es an!

87 Min.

Dunkle Wolken ziehen auf bei Deutschlands bekanntesten Auswanderern Manu und Konny Reimann. Konnys umgebauter alter Schulbus "Die Wilde 13" hat einen Motorschaden - und das mitten während des Baus der neuen Terrasse am Beachhouse. Um den Motor zu reparieren, muss er das 500 Kilo-Teil erst einmal ausbauen - und zwar ganz ohne Hilfe! Kann der Heimwerkerkönig den Motor retten oder droht der Totalschaden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Willkommen bei den Reimanns
Kabel Eins
Willkommen bei den Reimanns

Willkommen bei den Reimanns

Alle 4 Staffeln und Folgen