Willkommen bei den Reimanns
Folge 1: Konny Reimann das Allround Talent
86 Min.Ab 6
Hawaii: Strand, Meer, Cocktails im Sonnenuntergang. Von wegen! Zeit zum Faulenzen haben die Kult-Auswanderer Manu und Konny Reimann selten. Für die Terrasse, die Konny am neuen Beachhouse bauen will, braucht er Bretter und Latten. Doch sein umgebauter Schulbus, mit dem er sämtliche Baumaterialien transportiert, geht kaputt. Baustopp am Beachhouse! Kann Konny den Bus reparieren? Oder bedeutet der Schaden am Bus auch das Aus für sein Bauprojekt?
Genre:Reality, Reise
Produktion:DE, 2022
