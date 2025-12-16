Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann vom 16.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 16.12.2025: Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann vom 16.12.2025
Michael Ostrowski spricht über seine Kurzfilm-Komödie und sorgt für Glamour und Gags. Auch TV-Kultstar Pepe Lienhard gibt Einblicke in seine Karriere und seine "Celebration Tour“ zum 80. Geburtstag. Inhalt: In der letzten Willkommen-Österreich-Sendung vor dem großen Fest jagt ein Highlight das nächste: Die Auflösung des großen WÖ-Wichtelns sorgt für Staunen bei Stermann und Grissemann, außerdem gibt es auch heuer wieder die traditionelle Interpretation des Weihnachtswitzes. Die weihnachtliche Stimmung erreicht ihren Höhepunkt, wenn Schauspieler und Regisseur Michael Ostrowski zum Talk über seine neue Kurzfilm-Komödie „Eine halbe Stunde ist viel Zeit“ mit Anke Engelke in den Marxpalast kommt! Für die Show "100 Jahre Radio" erhielt der Steirer außerdem gemeinsam mit Teresa Vogl einen Romy Award. Im unterhaltsamen Gespräch mit Stermann und Grissemann sorgt der Willkommen-Österreich-Stammgast für Glamour, Gags und gute Laune! Gut gelaunt nimmt auch der TV-Kultstar Pepe Lienhard im Gästesessel Platz! Der Saxophonist, Arrangeur und Bandleader hat mit seinem Orchester fast vierzig Jahre lang den wohl größten Entertainer seiner Zunft, Udo Jürgens, begleitet. Jetzt steht er mit dem "Orchester Pepe Lienhard" mit der Show "Da Capo Udo Jürgens" auf den großen Konzertbühnen und fiebert dem Jubiläumsjahr 2026 entgegen: Anlässlich seines 80. Geburtstags feiert er mit seiner Pepe Lienhard Big Band die "Celebration Tour" – eine Reise durch die Jahrzehnte seiner Livemusik – und gibt im Gespräch mit den Willkommen-Österreich-Hosts einen Ausblick auf seine nächsten Projekte. Bildquelle: ORF/Hans Leitner