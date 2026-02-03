Willkommen Österreich vom 03.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Willkommen Österreich
Folge vom 03.02.2026: Willkommen Österreich vom 03.02.2026
55 Min.Folge vom 03.02.2026
Teufelszahl, Traumgäste und Fußballliebe: Eva Maria Marold und König Boris treffen auf Stermann und Grissemann. Zwischen Kabarett, Stimmgewalt und St.-Pauli-Romantik ist beste Unterhaltung garantiert. Inhalt: In der 666. Ausgabe von „"Willkommen Österreich" empfangen Stermann und Grissemann zwei teuflisch gute Gäste: Eva Maria Marold und Boris Lauterbach. Die Kabarettistin und Sängerin gibt Einblicke in ihr neues Soloprogramm "Frauen und Kinder zuerst", während König Boris mit seinem Buch "FC St. Pauli – Eine Liebeserklärung" von Fußballromantik, Fankultur und persönlicher Vereinsliebe erzählt – inklusive launigem Anekdoten-Pingpong im Studio. Bildquelle: ORF/ORF/Hans Leitner
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1