Uschi Glas, Grande Dame des deutschen Films, bringt Glamour in den Marxpalast. An ihrer Seite: Thomas Mraz, erfolgreicher Schauspieler, der aktuell mit seinem ersten Solokabarett die Bühnen erobert. Inhalt: Mit Uschi Glas beehrt eine echte Filmlegende Stermann und Grissemann mit ihrem Besuch. Vom Schauspielfach ist auch ihr Kollege Thomas Mraz, der aktuell in seinem ersten Solokabarett "Mraz First!" auf der Bühne steht. Auch in der 665. Ausgabe von "Willkommen Österreich" kommen die Gags nicht zu kurz, dafür sorgt unter anderem der fleißige Reporter Marc Carnal mit einer exklusiven Wahlreportage aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Und weil eine besondere Sendung nach einer besonderen Schlussnummer verlangt, holt sich die Dienstag Nacht Kapelle Verstärkung vom deutschen Rapper "Das Bo". Bildquelle: ORF/Hans Leitner

