Stermann und Grissemann begrüßen in dieser "Willkommen-Österreich"-Folge Heidi Kastner, Psychiaterin und Gutachterin in aufsehenerregenden Kriminalfällen wie jenem der Eislady oder Josef Fritzl. Ein spannendes Psychogramm fesselnder Frauenfiguren verspricht auch die zweite Staffel der Miniserie "Tage, die es nicht gab", mit der Hauptdarstellerin Franziska Weisz. Bildquelle: ORF / Hans Leitner

