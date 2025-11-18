Willkommen Österreich vom 18.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Willkommen Österreich
Folge vom 18.11.2025: Willkommen Österreich vom 18.11.2025
56 Min.Folge vom 18.11.2025
Stermann und Grissemann begrüßen in dieser "Willkommen-Österreich"-Folge Heidi Kastner, Psychiaterin und Gutachterin in aufsehenerregenden Kriminalfällen wie jenem der Eislady oder Josef Fritzl. Ein spannendes Psychogramm fesselnder Frauenfiguren verspricht auch die zweite Staffel der Miniserie "Tage, die es nicht gab", mit der Hauptdarstellerin Franziska Weisz. Bildquelle: ORF / Hans Leitner
