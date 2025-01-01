Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wir sind die Burnetts

Folge 3: Instagram-Push? Janina probiert sich als Insta-Köchin

33 Min.Ab 6

Janina versucht ihren Instagram Kanal nach vorne zu treiben und probiert dafür neue Kochrezepte aus. Coleman versucht noch immer, seine Ehefrau von seinem neuen Schnurrbart zu überzeugen. Colemans Idee: Ein sexy Bart-Foto-Shooting! Ob diese Idee ankommt? Und ganz nebenbei nimmt der Druck bei der Ausbildung zum Piloten ständig zu! Scheitert Coleman war die ganze Arbeit und Mühe umsonst.

