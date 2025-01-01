Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wir sind die Burnetts

Bastelprojekt Schultüte - deutsche Tradition zum 1. Schultag von Charlie

JoynStaffel 1Folge 6
Bastelprojekt Schultüte - deutsche Tradition zum 1. Schultag von Charlie

Bastelprojekt Schultüte - deutsche Tradition zum 1. Schultag von CharlieJetzt kostenlos streamen

Wir sind die Burnetts

Folge 6: Bastelprojekt Schultüte - deutsche Tradition zum 1. Schultag von Charlie

34 Min.Ab 6

Charlies erster Schultag steht unmittelbar bevor und nach alter deutscher Tradition will Janina eine Schultüte für ihren Ältesten organisieren. Doch in den USA kennt man Schultüten nicht und so bleibt Janina nichts anderes übrig als selbst eine zu basteln. Zudem steht bei Coleman die Abschlussprüfung als Pilot an.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wir sind die Burnetts
Joyn
Wir sind die Burnetts

Wir sind die Burnetts

Alle 2 Staffeln und Folgen