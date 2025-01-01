Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wir sind die Burnetts

Powerfrau Janina - erfolgreiche Podcasterin und moralische Stütze für Coleman

JoynStaffel 1Folge 5
Powerfrau Janina - erfolgreiche Podcasterin und moralische Stütze für Coleman

Powerfrau Janina - erfolgreiche Podcasterin und moralische Stütze für ColemanJetzt kostenlos streamen

Wir sind die Burnetts

Folge 5: Powerfrau Janina - erfolgreiche Podcasterin und moralische Stütze für Coleman

35 Min.Ab 6

Bei Coleman steht die Zwischenprüfung an. Fällt der gebürtige Texaner durch, kann er sich den Traum vom Berufspiloten abschminken. Janina unterstützt so gut sie nur kann, doch gerade vor solch wichtigen Prüfungen ist Coleman immer besonders nervös. Janina kümmert sich parallel um ihr Business. Ihr Podcast "Unter uns Moms" nimmt langsam Fahrt auf und wird immer erfolgreicher.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wir sind die Burnetts
Joyn
Wir sind die Burnetts

Wir sind die Burnetts

Alle 1 Staffeln und Folgen