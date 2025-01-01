Happy 4th July - Nationalfeiertag bei den BurnettsJetzt kostenlos streamen
Wir sind die Burnetts
Folge 4: Happy 4th July - Nationalfeiertag bei den Burnetts
35 Min.Ab 6
Der Unabhängigkeitstag der vereinigten Staaten von Amerika wird auch bei den Burnetts groß gefeiert. Am vierten Juli kann es gar nicht amerikanisch genug sein. Als erstes müssen Janina und Coleman das Essen absprechen. Dann muss das Haus und der Garten geschmückt werden. Am Ende soll ein Feuerwerk gezündet werden, bei dem selbst das Sylvesterfest neidisch werden würde. Ganz nebenbei wird Coleman zum Fotomodell.
