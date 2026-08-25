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Wischen ist Macht

Wischen ist Macht (12/18): Party vorbei

ORF1Staffel 1Folge 28vom 25.08.2026
Wischen ist Macht (12/18): Party vorbei

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Wischen ist Macht

Folge 28: Wischen ist Macht (12/18): Party vorbei

22 Min.Folge vom 25.08.2026

Michelle und ihr Team werden zu einem luxuriösen Notfall in der russischen Botschaft gerufen: Der Neffe der Botschafterin hat hinter ihrem Rücken eine Party gefeiert, die etwas ausgeartet ist. Allerdings drängt die Zeit schon sehr, da seine Tante bald eintreffen wird. Michelle übernimmt den Keller und trifft dort auf einen übriggebliebenen Fetischisten, während Fernando und Zoe von einer Partyleiche verfolgt werden. Mit Ursula Strauss (Michelle Sendracek), Stefano Bernardin (Fernando Pablo Rigoberto Sanchez de la Luz), Zeynep Buyrac (Mira Petrenko), Manuel Sefciuc (Valentin Gradischnig), Lilian Jane Gartner (Zoe) u.a. Bildquelle: ORF/ORF

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