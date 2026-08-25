Wischen ist Macht (12/18): Party vorbeiJetzt kostenlos streamen
Wischen ist Macht
Folge 28: Wischen ist Macht (12/18): Party vorbei
22 Min.Folge vom 25.08.2026
Michelle und ihr Team werden zu einem luxuriösen Notfall in der russischen Botschaft gerufen: Der Neffe der Botschafterin hat hinter ihrem Rücken eine Party gefeiert, die etwas ausgeartet ist. Allerdings drängt die Zeit schon sehr, da seine Tante bald eintreffen wird. Michelle übernimmt den Keller und trifft dort auf einen übriggebliebenen Fetischisten, während Fernando und Zoe von einer Partyleiche verfolgt werden. Mit Ursula Strauss (Michelle Sendracek), Stefano Bernardin (Fernando Pablo Rigoberto Sanchez de la Luz), Zeynep Buyrac (Mira Petrenko), Manuel Sefciuc (Valentin Gradischnig), Lilian Jane Gartner (Zoe) u.a. Bildquelle: ORF/ORF
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