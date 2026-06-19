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WM-Vlog mit Paul Passler

WM-Vlog: Andi Herzog: "Poschi, wir brauchen dich."

ORF2Staffel 1Folge 7vom 19.06.2026
WM-Vlog: Andi Herzog: "Poschi, wir brauchen dich."

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Folge 7: WM-Vlog: Andi Herzog: "Poschi, wir brauchen dich."

1 Min.Folge vom 19.06.2026

ÖFB-Teamspieler Stefan Posch zeigt sich nach seinem Kieferbruch kämpferisch und will bei der WM weiter spielen. WM-Experte Andi Herzog spricht dem Mainz-Legionär Mut zu. "Er ist ein harter Hund. Poschi, wir brauchen dich." Bildquelle: APA-Images / EFE / Miguel Gutiérrez

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