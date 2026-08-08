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Wohntraum nach Maß

Klein, aber hell & fein

sixxStaffel 2Folge 11vom 08.08.2026
Klein, aber hell & fein

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Wohntraum nach Maß

Folge 11: Klein, aber hell & fein

22 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6

Tom und Bebe lieben ihr kleines Haus, allerdings ist es alt und nicht funktional. Jasmine eilt den beiden zu Hilfe und möchte die Räume sinnvoller gestalten. Zunächst wird die Veranda erneuert und mit neuen Außenmöbeln sowie Pflanzen geschmückt. Der Kamin und die Wand im Wohnzimmer erhalten einen neuen Anstrich und die Couch wird ersetzt. Zudem modernisiert Jasmine die Küche und schafft mit Schränken viel Stauraum.

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