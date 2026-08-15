Ein neuer Innenhof im BeachdesignJetzt kostenlos streamen
Wohntraum nach Maß
Folge 13: Ein neuer Innenhof im Beachdesign
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Darlene und Aron haben eine große Familie und wünschen sich schon seit langem eine Renovierung ihres Hauses. Jasmine macht sich an die Arbeit und entfernt zunächst eine Wand zwischen der Küche und dem Wohnzimmer, um ein fehlendes Esszimmer einzurichten. Zudem modernisieren und vergrößern die Profis die Küche und platzieren eine große Kochinsel in der Mitte des Raumes. Den Innenhof gestaltet Jasmine im gemütlichen Beachdesign um.
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Wohntraum nach Maß
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Entertainment GmbH
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