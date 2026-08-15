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Wohntraum nach Maß

Ein neuer Innenhof im Beachdesign

sixxStaffel 2Folge 13vom 15.08.2026
Ein neuer Innenhof im Beachdesign

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Wohntraum nach Maß

Folge 13: Ein neuer Innenhof im Beachdesign

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Darlene und Aron haben eine große Familie und wünschen sich schon seit langem eine Renovierung ihres Hauses. Jasmine macht sich an die Arbeit und entfernt zunächst eine Wand zwischen der Küche und dem Wohnzimmer, um ein fehlendes Esszimmer einzurichten. Zudem modernisieren und vergrößern die Profis die Küche und platzieren eine große Kochinsel in der Mitte des Raumes. Den Innenhof gestaltet Jasmine im gemütlichen Beachdesign um.

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