Neuer Anstrich im Tiki-LookJetzt kostenlos streamen
Wohntraum nach Maß
Folge 14: Neuer Anstrich im Tiki-Look
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Jasmine hilft Kim und John bei der Renovierung ihres Wohnzimmers, der Küche und des Gartens. Um die Küche zu vergrößern, entfernen die Handwerker die Wand mit der veralteten Palmen-Fototapete, wodurch ein großer und offener Wohnbereich entsteht. Jasmine entfernt die großen Pflanzen im Garten und baut eine kleine Veranda mit einem Durchgang zum Wohnzimmer. Die bunte Tapete und die gewünschte Tür im Tiki-Design stellen für das Paar ein besonderes Highlight dar.
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Wohntraum nach Maß
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Entertainment GmbH
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