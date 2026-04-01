WWE Legends
Folge 9: Jerry Lawler
41 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Jerry Lawler feiert sein 50-jähriges Wrestling-Jubiläum und blickt auf seine ereignisreiche Karriere zurück. Der so genannte "King of Wrestling" zählt zu den bekanntesten Athleten seiner Zeit und ist seit 2007 Teil der Hall of Fame. Neben seiner Tätigkeit im Ring, nimmt Jerry außerdem eine essenzielle Rolle als Kommentator ein. Im September 2012 erleidet er während eines Matches einen Herzinfarkt und bricht zusammen.
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Alle Staffeln im Überblick
WWE Legends
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Biografie, Pro Wrestling
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: A&E Television Networks, LLC