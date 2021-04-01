Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 1

FilmRiseStaffel 1Folge 1
Folge 1: Episode 1

45 Min.Ab 12

Mona sorgt sich um ihre psychische Gesundheit, seitdem ihr im Spiegel eine fremde Frau erscheint. Eines Nachts erwischt Mona einen Einbrecher in ihrem Haus. Wieder erscheint die fremde Frau und schlägt den Gauner in die Flucht.

