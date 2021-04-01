Zum Inhalt springenBarrierefrei
X-Factor: Das Unfassbare

Episode 6

FilmRiseStaffel 1Folge 6
Episode 6

X-Factor: Das Unfassbare

Folge 6: Episode 6

45 Min.Ab 12

Ein Mann hat seine reiche Frau erschlagen und wird von ihrem sprechenden Papagei überführt. Ein Ehepaar speist in seinem Restaurant Obdachlose. Ein mysteriöses Zahlenspiel rettet ein Leben. Ein Ehepaar besitzt einen magischen Rosengarten.

