X-Factor: Das Unfassbare

Episode 2

Staffel 1Folge 2
Episode 2

Episode 2

X-Factor: Das Unfassbare

Folge 2: Episode 2

45 Min.Ab 12

Eine Frau, die ihren verstorbenen Ehemann beerdigen muss, erhält Hilfe von ungeahnter Seite. Ein Pärchen unternimmt eine geheimnisvolle Bahnfahrt. Ein kleiner Junge ist sich sicher, dass in seinem Kleiderschrank ein Monster wohnt.

