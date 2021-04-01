Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 4

Staffel 1Folge 4
Folge 4: Episode 4

45 Min.Ab 12

Ein Nachlassanwalt erhält eine E-Mail von einem Verstorbenen, die ihn vor einer Betrügerin warnt. Drei Frauen werden durch ein geheimnisvolles Schild vor dem sicheren Tod bewahrt. Der unruhige Geist eines toten Mädchens verwüstet die Familiengruft.

