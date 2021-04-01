Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
X-Factor: Das Unfassbare

Episode 5

FilmRiseStaffel 1Folge 5
Episode 5

Episode 5Jetzt kostenlos streamen

X-Factor: Das Unfassbare

Folge 5: Episode 5

45 Min.Ab 12

Eine Sekretärin hat die Demütigungen ihres Chefs satt und lässt ihren Frust an einer Puppe aus. Ein kleiner Junge wird von seinem Lieblingsteddy wiederbelebt. Eine Frau erhält ein wundersames Türschloss, das Verbrecher fernhält.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

X-Factor: Das Unfassbare
FilmRise
X-Factor: Das Unfassbare

X-Factor: Das Unfassbare

Alle 4 Staffeln und Folgen