X-Factor: Das Unfassbare
Folge 5: Episode 5
45 Min.Ab 12
Eine Sekretärin hat die Demütigungen ihres Chefs satt und lässt ihren Frust an einer Puppe aus. Ein kleiner Junge wird von seinem Lieblingsteddy wiederbelebt. Eine Frau erhält ein wundersames Türschloss, das Verbrecher fernhält.
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000