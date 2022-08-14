Die Rednecks mischen den Campingplatz mit großen Trucks aufJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 3: Die Rednecks mischen den Campingplatz mit großen Trucks auf
89 Min.Folge vom 14.08.2022Ab 12
Die Gruppe der "German Rednecks" mischt mit ihrem amerikanischen Lifestyle und ihren riesigen Pick-Up-Trucks den Campingplatz ganz schön auf. Michaela und Monika verbringen eine abenteuerliche Zeit auf dem Campingplatz Naturfreunde Springeberg. Dauergast Klaus nimmt die beiden Damen an die Hand und zeigt ihnen bei einem Bootsausflug die Vorzüge des Natururlaubes. Wesentlich luxuriöser geht es bei Remo und seiner Frau Marietta zu. Das Paar hat sich ein sündhaft teures Wohnmobil besorgt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Yes we camp!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Good Times Fernsehproduktion GmbH, Bildrechte: Kabel Eins