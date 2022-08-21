Der beste Urlaub ohne Stress: Yes we camp!Jetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 4: Der beste Urlaub ohne Stress: Yes we camp!
89 Min.Folge vom 21.08.2022Ab 12
Auf dem Campingpark Triolago herrscht ausgelassene Stimmung. Einige partywütige Touristen stellen die Geduld von Besitzer Mario gewaltig auf die Probe. In der Zwischenzeit genießt Ur-Camper Manni seine freie Zeit an der Ostsee. Hier schwelgt er gerne in Kindheitserinnerungen. Ein Platz in der zweiten Reihe droht allerdings seine gute Laune zu gefährden.
Yes we camp!
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Good Times Fernsehproduktion GmbH, Bildrechte: Kabel Eins