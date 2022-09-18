Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Yes we camp!

Strandsauna und Ostsee-Sand - Die Reise hat sich gelohnt!

Kabel EinsStaffel 3Folge 8vom 18.09.2022
Strandsauna und Ostsee-Sand - Die Reise hat sich gelohnt!

Strandsauna und Ostsee-Sand - Die Reise hat sich gelohnt!Jetzt kostenlos streamen

Yes we camp!

Folge 8: Strandsauna und Ostsee-Sand - Die Reise hat sich gelohnt!

89 Min.Folge vom 18.09.2022Ab 12

In Oberösterreich heißt es für Michael und Anja bei ihrem ersten gemeinsamen FKK-Urlaub "Natur pur". Im "Öko-Camp Stumergut" treffen sie auf Dauercamperin und Mitarbeiterin Sandra, die den beiden die Natur in Form einer ganz besonderen, grünen Pflanze näherbringen möchte. Die Camping-Neulinge Andrea und Anni hat es an die Ostsee verschlagen. Mit Wohnmobil "Knut" reisen die beiden zum "Regenbogen Camping Prerow" und machen sich nach Ankunft erst einmal auf den Weg zum Meer.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Yes we camp!
Kabel Eins
Yes we camp!

Yes we camp!

Alle 6 Staffeln und Folgen