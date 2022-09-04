Zum Inhalt springenBarrierefrei
Yes we camp!

Umweltschonender Sonnenstrom auf dem Uentroper Campingplatz

Kabel EinsStaffel 3Folge 6vom 04.09.2022
Umweltschonender Sonnenstrom auf dem Uentroper Campingplatz

Folge 6: Umweltschonender Sonnenstrom auf dem Uentroper Campingplatz

88 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 6

Auf dem Campingplatz in Naumburg genießen die Ur-Camper Gaby und Wolfgang ihre Jungfernfahrt mit ihrem Wohnmobil, während Betreiberin Odette ihrer neuen pinken Hütte entgegenfiebert. Auf dem Camping- und Ferienpark Surendorf lernt der Familienvater Manni den Platz und seine Dauercamper immer besser kennen. Es dauert nicht lange und der lustige Kölner wird zum Grillen eingeladen, doch auch hier tritt er promt ins Fettnäpfchen.

