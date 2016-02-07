Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Yukon Men - Überleben in Alaska

Die Polarnacht

DMAXFolge vom 07.02.2016
Die Polarnacht

Die PolarnachtJetzt kostenlos streamen

Yukon Men - Überleben in Alaska

Folge vom 07.02.2016: Die Polarnacht

44 Min.Folge vom 07.02.2016Ab 12

Die meisten Bewohner Tananas sind Nachfahren amerikanischer Ureinwohner. Aber auch Stadtmenschen wie Stan Zuray haben in der 200-Seelen-Ortschaft eine neue Heimat gefunden. Die Mitglieder der Gemeinde leben Hunderte Kilometer von der Zivilisation entfernt von dem, was das Land zu bieten hat. Im Winter entwickelt sich das Aussteiger-Dasein jedoch zum knallharten Überlebenskampf: Denn dann fallen die Temperaturen in der Yukon-Koyukuk Census Area bis auf minus 45 Grad, und es gibt pro Tag nur vier Stunden Sonnenlicht.

Alle verfügbaren Folgen