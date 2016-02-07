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Yukon Men - Überleben in Alaska

Jagd auf den Leitwolf

DMAXFolge vom 07.02.2016
Jagd auf den Leitwolf

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Yukon Men - Überleben in Alaska

Folge vom 07.02.2016: Jagd auf den Leitwolf

44 Min.Folge vom 07.02.2016Ab 12

Die Spuren im Schnee sprechen eine eindeutige Sprache: Hungrige Wölfe nähern sich der Ortschaft. Bei Tageslicht wagen sich die Tiere nicht in besiedelte Gebiete vor, aber nachts geht von ihnen große Gefahr aus. Denn dann machen die Räuber im Schutz der Dunkelheit Jagd auf die Schlittenhunde der Wildnisbewohner. Deshalb muss die Dorfgemeinschaft dringend etwas unternehmen. Und Charlie Wright hat auch schon einen Plan, wie sich das Rudel aus der Region vertreiben lässt. Der erfahrene Trapper will dem Leitwolf an den Kragen.

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