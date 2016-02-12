Yukon Men - Überleben in Alaska
Folge vom 12.02.2016: Im Jagdfieber
44 Min.Folge vom 12.02.2016Ab 12
Wenn es warm ist, gibt es in der Wildnis genug Nahrung. Dann lässt sich die Jagdbeute nicht mehr durch Köder anlocken. Deshalb hoffen Joey Zuray und sein Vater Stan vor dem Beginn der Schneeschmelze auf einen guten Fang. Die Männer haben es auf einen Bärenmarder abgesehen - in manchen Gegenden werden die Tiere auch „Vielfraß“ genannt. Das Fell würde ihnen gutes Geld einbringen. Aber mit den angriffslustigen Räubern ist nicht zu spaßen, denn sie verfügen über extrem scharfe Krallen und attackieren bei Gefahr auch Menschen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.