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Yukon Men - Überleben in Alaska

Alles auf eine Karte

DMAXFolge vom 13.02.2016
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Yukon Men - Überleben in Alaska

Folge vom 13.02.2016: Alles auf eine Karte

44 Min.Folge vom 13.02.2016Ab 12

Jedes Jahr im Frühling ziehen kanadische Wildgänse an Tanana vorbei und legen auf ihrem Flug am Fish Lake eine Pause ein. Der einfachste Weg, sie dort abzupassen, ist eine Fahrt über den gefrorenen Hay Slough. Doch das Eis ist zu dieser Jahreszeit extrem brüchig. Deshalb kundschaftet Trapper Charlie Wright einen sicheren Weg aus, bevor die Dorfbewohner den Fluss überqueren. James Roberts plagen derweil andere Sorgen. Der Holzverkäufer muss sich in Alaska ein zweites finanzielles Standbein suchen. Dabei ist Einfallsreichtum gefragt.

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