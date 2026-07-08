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ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 08.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1179vom 08.07.2026
ZIB 1 vom 08.07.2026

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ZEIT IM BILD 1

Folge 1179: ZIB 1 vom 08.07.2026

19 Min.Folge vom 08.07.2026

Nahost überschattet NATO-Gipfel | Wolschek: Es droht "Eskalationsgefahr" | ÖVP präsentiert Gstöttner als neuen Generalsekretär | Parlament: Debatte um das Doppelbudget | Ermittlungen nach Taxifahrer-Angriff | Wirtschaftskammer unter Druck | Entlastung für Familien mit pflegebedürftigen Kindern gefordert | Meldungen | Ungarn ohne TV-Nachrichten | "Vaiana" kehrt als Realfilm zurück

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