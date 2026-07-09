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ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 09.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1180vom 09.07.2026
ZIB 1 vom 09.07.2026

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ZEIT IM BILD 1

Folge 1180: ZIB 1 vom 09.07.2026

20 Min.Folge vom 09.07.2026

Harter Sparplan: Vier VW-Werke vor dem Aus | Pfeifer: "Traditionsstandort Deutschland wackelt" | US-Angriffe: Iran reagiert mit Gegenschlägen | Schellhorn präsentiert Entbürokratisierungsbericht | Verurteilter Syrer soll 16-Jährige missbraucht haben | Wetterextreme bringen Landwirtschaft unter Druck | Forscher untersuchen Hangrutschungen in Tirol | Meldungen | Neue EU-Grenzkontrollen sorgen für Verzögerungen | Rocklegende Bonnie Tyler ist tot

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