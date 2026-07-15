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ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 15.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1186vom 15.07.2026
ZIB 1 vom 15.07.2026

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ZEIT IM BILD 1

Folge 1186: ZIB 1 vom 15.07.2026

20 Min.Folge vom 15.07.2026

Bauern kämpfen mit Ernteausfällen wegen Trockenheit | Feuerwehren bekämpfen Brand südlich von Paris | China setzt immer mehr auf Exporte | Wallner drängt auf Umsetzung der Wehrdienstreform | Feriencamps für Kinder sind für viele nicht leistbar | Ausgaben für Medikamente steigen deutlich | Kritik an Spielerschutz bei Sportwetten | Kurzmeldungen | St. Margarethen präsentiert "Tosca" im Steinbruch | Explosives WM-Duell zwischen England und Argentinien | Winter (ORF): "Nervös und zuversichtlich"

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