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ZEIT IM BILD 1
Folge 1186: ZIB 1 vom 15.07.2026
20 Min.Folge vom 15.07.2026
Bauern kämpfen mit Ernteausfällen wegen Trockenheit | Feuerwehren bekämpfen Brand südlich von Paris | China setzt immer mehr auf Exporte | Wallner drängt auf Umsetzung der Wehrdienstreform | Feriencamps für Kinder sind für viele nicht leistbar | Ausgaben für Medikamente steigen deutlich | Kritik an Spielerschutz bei Sportwetten | Kurzmeldungen | St. Margarethen präsentiert "Tosca" im Steinbruch | Explosives WM-Duell zwischen England und Argentinien | Winter (ORF): "Nervös und zuversichtlich"
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