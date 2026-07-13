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ZEIT IM BILD 1
Folge 1184: ZIB 1 vom 13.07.2026
20 Min.Folge vom 13.07.2026
Minister Marterbauer beginnt mit Krebsbehandlung | 2.000 Österreicher erkranken pro Jahr an Lymphdrüsenkrebs | Dengler wirft Meinl-Reisinger autoritären Führungsstil vor | EU-Staaten wollen mit Ukraine bei Luftabwehr kooperieren | Primosch: "Langfrisitig etwas Großes entwickeln" | Waldbrände suchen Frankreich heim | Österreichs Wirtschaft profitiert von Aufrüstung | EU-Minister bleiben bei Israel-Sanktionen uneinig | Umsiedelung von Pflegeheimbewohnern sorgt für Aufregung | Kurzmeldungen | 50.000 Euro Strafe drohen für verbotene Urlaubsmitbringsel | Kellergassen werden im Pulkautal zu Schauräumen
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