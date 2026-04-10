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ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 10.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 883vom 10.04.2026
ZIB 2 vom 10.04.2026

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ZEIT IM BILD 2

Folge 883: ZIB 2 vom 10.04.2026

28 Min.Folge vom 10.04.2026

Weltwirtschaft unter Druck: USA-Iran Gespräche wackeln | Weitere Sparmaßnahmen zu erwarten | IHS-Direktor: "Schlimmer kann es immer kommen" | Vor der Wahl: Welt blickt gespannt auf Ungarn | Krisai über die Stimmung in Ungarn vor den Wahlen | Meldungen | "Artemis II“-Crew vor entscheidender Landephase | Wetter | "Hinweis: 3 Am Runden Tisch"

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