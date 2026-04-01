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ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 01.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 877vom 01.04.2026
ZIB 2 vom 01.04.2026

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ZEIT IM BILD 2

Folge 877: ZIB 2 vom 01.04.2026

29 Min.Folge vom 01.04.2026

Trump knüpft Ukraine-Hilfen an Hormus-Unterstützung | Energiehändler rechnen mit Versorguingsengpässen | Strebl (E-Control): "Aus fossiler Abhängigkeit herauskommen" | Ärztekammer-Denkfabrik soll Einfluss auf Politik ausüben | Merz will 80 Prozent der Syrer heimschicken | Trump will Geburtentourismus in die USA eindämmen | Kurzmeldungen | Wetter

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