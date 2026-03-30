ZEIT IM BILD 2
Folge 875: ZIB 2 vom 30.03.2026
25 Min.Folge vom 30.03.2026
Trump hält sich im Iran mehrere Optionen offen | Clüver-Ashbrook: "Amerikaner brauchen einen Rückzug" | Studierende kämpfen gegen Abschiebung | ORF-Stiftungsrat unter Kritik | Freiwillige liefern der Ukraine Drohnen-Nachschub | Meldungen | Buckelwal wieder befreit | Wetter Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des Interviews mit Politologin Clüver-Ashbrook ist unter den Links zu dieser Sendung verfügbar.
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