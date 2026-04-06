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ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 06.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 879vom 06.04.2026
ZIB 2 vom 06.04.2026

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ZEIT IM BILD 2

Folge 879: ZIB 2 vom 06.04.2026

22 Min.Folge vom 06.04.2026

Iran-Krieg könnte weiter eskalieren | Hohe Treibstoffpreise trotz staatlicher Maßnahme | Zehetner (ÖVP): "Wollen Inflation einbremsen" | Ungarn: Pipeline überschattet Wahlkampf | Artemis‑2 erreicht größte Entfernung von der Erde | Meldungen | Wetter

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