ZIB 13:00 vom 17.08.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 1051: ZIB 13:00 vom 17.08.2026
Waldbrände halten Feuerwehren in Atem | Belgien: "Günstige Bedingungen" zur Bekämpfung des Waldbrandes | Vulkan Ätna: Sorge um Flugverkehr | Ätna: "Keine Entwarnung, aber Atempause" | Trockenste Periode seit 176 Jahren | Diplomatische Mission: Kushner in Kairo und Israel | Wildner: Netanjahu lehnt Friedensplan weiter ab | Österreich und Dänemark pochen auf Rückkehrzentren | Politisches Gezerre um syrischen "Folter-General" | Staatshaushalt: Sanierung schneller als erwartet | KI-Brillen: Datenschutzbedenken bei heimlichen Aufnahmen | Sozial Schwächere leiden öfter unter krankhaftem Übergewicht | US-Schauspielerin Hayden Panettiere gestorben | Fotokünstler Heinz Cibulka verstorben | Trainerwechsel bei GAK nach Rapid-Debakel | Hinweis auf "Aktuell nach eins"
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