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ZIB 13:00 vom 19.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1053vom 19.08.2026
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Folge 1053: ZIB 13:00 vom 19.08.2026

24 Min.Folge vom 19.08.2026

Empörung nach gefälschten Mails gegen Grassers Richterin | Selenskyj-Kontrahent drängt auf Neuwahlen | Wehrschütz: Wahlen sind unmöglich während Beschuss | 350 humanitäre Helfer ums Leben gekommen | Österreich im UN-Sicherheitsrat: NGO-Forderung an Regierung | Gesundheitschecks für Soldatinnen gefordert | Regierung uneinig bei Dürrehilfen | Trockenheit: WWF kritisiert fehlenden Bodenschutz | Teuerung wieder auf 2,8 Prozent gesunken | Handel leidet unter geringeren Umsätzen | Chile: Menschen flüchten vor Wassermassen | Fußball-Star Musiala macht Krankheit öffentlich | USA: Eine Million Dollar Förderung für MAK | Kurzfilm-Festival "Shortynale" eröffnet | Vorschau: "Aktuell nach eins"

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