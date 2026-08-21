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ZIB 13:00 vom 21.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1055vom 21.08.2026
ZIB 13:00 vom 21.08.2026

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Folge 1055: ZIB 13:00 vom 21.08.2026

24 Min.Folge vom 21.08.2026

Koalition ringt um Dürrehilfen und Klimagesetz | Stacher: "SPÖ und NEOS werden von Forderungen nicht abrücken" | KPÖ und Grüne regieren weiter in Graz | Urteil im Prozess gegen Ex-Bürgermeister Luger erwartet | Ukraine gehen Abwehrraketen aus | Westjordanland: Neue Siedlung sorgt für Kritik | Wildner: "Israelische Regierung hofft auf ihr Verständnis" | Italien wird zum Ziel von Rückführungen | Vospernik: "Opposition überschüttet Meloni mit Häme" | Mutter nach Messerattacke auf Tochter festgenommen | Legionellen-Ausbruch: Suche nach Quelle geht weiter | PV-Anlagen: Förderung künftig für Batteriespeicher | Sorge bei Weinbauern vor Rebzikade wächst | Studie: Waldbrände nehmen zu | Zu wenig Wasser im Panamakanal | Bregenzer Festspiele: Erfolg mit Sorgen | Vorschau auf "Aktuell nach eins"

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