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ZIB 13:00 vom 18.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1052vom 18.08.2026
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Folge 1052: ZIB 13:00 vom 18.08.2026

25 Min.Folge vom 18.08.2026

Vater soll Tochter mit Messer getötet haben | Asylanträge um 65 Prozent gesunken | FPÖ: Beschwerde bei KommAustria gegen ORF-Chef | Jeder dritte Schüler: 720 Euro für Nachhilfe im Jahr | Trump droht dem Oman | Kushner mit Gaza-Gesprächen zufrieden | Wildner (ORF): Israel "hinter den Kulissen gesprächsbereiter" | Bittere Erntebilanz für deutsche Bauern | Neuer Tourismus-KV: Gut drei Prozent mehr Lohn | Immer weniger Betriebe bilden Lehrlinge aus | Rennen um ÖBAG-Führung | Suchtgefahr: Social-Media-Konzerne wieder vor Gericht | Mehr UV-Strahlung in Österreich | Jungdirigent Christian Blex bei Salzburger Festspielen | Vorschau : "Aktuell nach eins"

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