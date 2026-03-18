ZIB 13:00 vom 18.03.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 899: ZIB 13:00 vom 18.03.2026
Regierung einigt sich auf Spritpreisbremse | Dittlbacher (ORF): "Mit 1. April soll Spritpreisbremse wirken" | Spritpreisbremse: Industrie kritisiert Regierungsvorhaben | Iran: Weiterer Spitzenfunktionär getötet | Fälle von Betrug und Korruption verdoppelt | Gutachten zu Suizid in Haft liegt vor | Krieg belastet Flugverkehr weiter | Firmengründung soll vereinfacht werden | Inflation leicht gestiegen | Vorwürfe gegen Weißmann: Betroffene meldet sich zu Wort | Nach Anzeige: Musiker Seiler meldet sich zu Vorwürfen | Schneemangel verändert Wasserhaushalt | Afrika-Cup: Marokko erbt Titel | Kabarettist Stockenreitner begeistert mit neuem Programm | Vorschau auf "Aktuell nach eins"
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick