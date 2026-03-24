ZIB 13:00 vom 24.03.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 905: ZIB 13:00 vom 24.03.2026
24 Min.Folge vom 24.03.2026
Angriffe im Iran und in Israel dauern an | Kriegleder (ORF): "Es herrscht Schock" | Lyon (ORF): "Der Iran hat es nicht eilig" | Ringen um Spritpreisbremse geht weiter | Unger (ORF): "Das wird ein Krimi" | Nationalbank senkt Wachstumsprognose | EU und Australien schließen Freihandelsabkommen | Regierung setzt auf EU-Asylpakt | Hilfswerk kritisiert fehlende Sturzprävention | Niederösterreich: Greenpeace meldet Asbest | WHO warnt vor unentdeckter Tuberkulose | Diagonale: Blick zur Preisverleihung
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