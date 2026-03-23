ZIB 13:00 vom 23.03.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 904: ZIB 13:00 vom 23.03.2026
Nationalrat debattiert über Spritpreisbremse | Kickl kritisiert Spritpreisbremse | Grüne kritisieren Spritpreis-Paket der Bundesregierung | Energiekrise bedroht Weltwirtschaft | Krieg belastet Börsen weltweit | Trump stellt Ultimatum an Iran | Kopftuchverbot stellt Schulen vor Fragen | Reformpartnerschaft will Bürokratie abbauen | Poschner: "Noch keine konkreten Resultate" | SPD nach Wahlniederlagen unter Druck | Pfeifer: Reformen "könnten noch schwieriger werden" | Slowenien vor schwieriger Regierungsbildung | Wehrschütz über das Wahlergebnis in Slowenien | VKI erzielt Erfolg gegen Online-Shop Temu | Polizei prüft Fingerabdrücke per Handy | Flugzeug stößt bei Landung mit Fahrzeug zusammen | WMO-Bericht zeigt dramatische Klimaentwicklung
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick