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ZIB 13:00 vom 26.03.2026

ORF2Staffel 2026Folge 907vom 26.03.2026
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Folge 907: ZIB 13:00 vom 26.03.2026

24 Min.Folge vom 26.03.2026

Neues Gesetz für erneuerbare Energie | "Gradwanderung zwischen Haselmaus und Energiewende" | Streit um Spritpreis-Bremse | Streit um Eurofighter-Nachfolge | Budget im Fokus im Parlament | Strengere Abschieberegeln in der EU | "Weit rechte Stimmen ausschlaggebend" | Kritik an Zuständen in Gefängnissen | Maduro erneut vor US-Gericht | Wachstumsaussichten sinken weltweit | Urteil gegen Social-Media-Konzerne | Rangnick vor richtungsweisendem Spiel | Abwasserproblem in Spanien | Hunde: Freunde seit 16.000 Jahren | Neue Führung für das Belvedere | Sparmaßnahmen bei Bühnen Wien | Alexander Kluge ist tot | Wildlife-Fotopreis für Niederösterreicher

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