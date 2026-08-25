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ZIB 17:00 vom 25.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1048vom 25.08.2026
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Folge 1048: ZIB 17:00 vom 25.08.2026

7 Min.Folge vom 25.08.2026

Flughafen Leipzig: Dritte Drohne entdeckt | VW-Belegschaft fordert Klarheit über Sparpläne | Konflikte erwartet: Kopftuchverbot tritt in Kraft | Über 30 Grad: Messungen in Seniorenwohnungen | Vorschau "Aktuell nach fünf" | Wetter

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