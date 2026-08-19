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ZIB 17:00 vom 19.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1042vom 19.08.2026
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Folge 1042: ZIB 17:00 vom 19.08.2026

6 Min.Folge vom 19.08.2026

Tote bei Angriff auf Polizeistation in Gaza | Causa Grasser: Sporrer sieht "Angriff auf Justiz" | "Auszeit-WG": Anhaltung nur nachts | Mehr Suspendierungen an Schulen | Vorschau "Aktuell nach fünf" | Wetter

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