ZIB 17:00 vom 19.08.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 1042: ZIB 17:00 vom 19.08.2026
6 Min.Folge vom 19.08.2026
Tote bei Angriff auf Polizeistation in Gaza | Causa Grasser: Sporrer sieht "Angriff auf Justiz" | "Auszeit-WG": Anhaltung nur nachts | Mehr Suspendierungen an Schulen | Vorschau "Aktuell nach fünf" | Wetter
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