ZIB 17:00 vom 17.08.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 1040: ZIB 17:00 vom 17.08.2026
7 Min.Folge vom 17.08.2026
USA reduzieren Truppenübungen mit Südkorea | Karner will Rückkehrzentren für abgelehnte Asylwerber | Steuereinnahmen waren höher als erwartet | 2.300 Kongolesen starben an Ebola | Vorschau auf "Aktuell nach fünf" | Wetter
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