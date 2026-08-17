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ORF2Staffel 2026Folge 1040vom 17.08.2026
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Folge 1040: ZIB 17:00 vom 17.08.2026

7 Min.Folge vom 17.08.2026

USA reduzieren Truppenübungen mit Südkorea | Karner will Rückkehrzentren für abgelehnte Asylwerber | Steuereinnahmen waren höher als erwartet | 2.300 Kongolesen starben an Ebola | Vorschau auf "Aktuell nach fünf" | Wetter

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