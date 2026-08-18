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ZIB 17:00 vom 18.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1041vom 18.08.2026
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Folge 1041: ZIB 17:00 vom 18.08.2026

6 Min.Folge vom 18.08.2026

Einigung bei Tourismus-KV erzielt | Hunderte Syrer kehren in Heimat zurück | Prozess gegen Meta wegen Social-Media-Sucht | Helikopterabsturz in Griechenland: Brautpaar getötet | Vorschau "Aktuell nach fünf" | Wetter

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